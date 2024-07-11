В Україні можуть повернути жорсткі валютні обмеження: економіст назвав умови

"Наразі маємо трохи послаблений порівняно з періодом перших місяців війни валютний контроль, але я не впевнений, що цей ліберальний режим протримається досить довго. Гроші завжди тікають з країн, де йде війна. І в якийсь момент, очевидно, доведеться повертатися до сильних обмежень на рух капіталу", - сказав він.

Як зазначив економіст, зараз обмінний курс наразі лібералізований. "Маємо кероване плавання гривні. Це хороший компроміс", - вважає Городніченко.

Він нагадав про затримки у фінансуванні України з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. За його словами, Україні варто готуватися до війни на виснаження. Українську економіку чекає тривалий марафон, і в підсумку потрібно буде розраховувати на власні ресурси. Поступово міжнародна допомога Україні скорочуватиметься і поставатиме питання пошуку ресурсів.

"На 2024 рік грошей нам вистачить. А що буде в 2025-2026 роках - поки невідомо", - сказав професор.

За його словами, не виключено, що в майбутньому знову виникнуть великі паузи з фінансуванням, і за рахунок внутрішніх резервів нам доведеться сплачувати критичний імпорт, закупівлю зброї тощо, і постане питання: де для цього брати валюту.

"Ми знаходимось в таких умовах невизначеності, що я не виключаю можливості досить радикального згортання ліберального режиму", - констатував Городніченко.