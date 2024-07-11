В Україні можуть повернути жорсткі валютні обмеження: економіст назвав умови
Жорсткі валютні обмеження в Україні можуть повернути, оскільки в умовах війни на виснаження Україна відчуває постійний брак фінансування.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі, радник голови НБУ Юрій Городніченко.
"Наразі маємо трохи послаблений порівняно з періодом перших місяців війни валютний контроль, але я не впевнений, що цей ліберальний режим протримається досить довго. Гроші завжди тікають з країн, де йде війна. І в якийсь момент, очевидно, доведеться повертатися до сильних обмежень на рух капіталу", - сказав він.
Як зазначив економіст, зараз обмінний курс наразі лібералізований. "Маємо кероване плавання гривні. Це хороший компроміс", - вважає Городніченко.
Він нагадав про затримки у фінансуванні України з боку Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. За його словами, Україні варто готуватися до війни на виснаження. Українську економіку чекає тривалий марафон, і в підсумку потрібно буде розраховувати на власні ресурси. Поступово міжнародна допомога Україні скорочуватиметься і поставатиме питання пошуку ресурсів.
"На 2024 рік грошей нам вистачить. А що буде в 2025-2026 роках - поки невідомо", - сказав професор.
За його словами, не виключено, що в майбутньому знову виникнуть великі паузи з фінансуванням, і за рахунок внутрішніх резервів нам доведеться сплачувати критичний імпорт, закупівлю зброї тощо, і постане питання: де для цього брати валюту.
"Ми знаходимось в таких умовах невизначеності, що я не виключаю можливості досить радикального згортання ліберального режиму", - констатував Городніченко.
Нагадаємо, НБУ з початку війни 24 лютого 2022 року ввів суворі валютні обмеження та заборонив продавати долари для населення. Потім НБУ поступово скасовував ці обмеження, але вони залишаються досить жорсткими. НБУ тримав фіксований курс гривні до долара до жовтня 2023 року, а потім перейшов до режиму "керованої гнучкості". Фактично НБУ визначає курс за допомогою інтервенцій на міжбанку. За перше півріччя НБУ продав з резервів 14,170 млрд доларів.