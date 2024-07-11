В Украине могут вернуть жесткие валютные ограничения: экономист назвал условия
Жесткие валютные ограничения в Украине могут вернуть, поскольку в условиях войны на истощение Украина испытывает постоянную нехватку финансирования.
Об этом в интервьюРБК-Украина сказал профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, советник главы НБУ Юрий Городниченко.
"Сейчас имеем немного ослабленный по сравнению с периодом первых месяцев войны валютный контроль, но я не уверен, что этот либеральный режим продержится достаточно долго. Деньги всегда бегут из стран, где идет война. И в какой-то момент, очевидно, придется возвращаться к сильным ограничениям на движение капитала", - сказал он.
Как отметил экономист, сейчас обменный курс либерализирован. "У нас управляемое плавание гривны. Это хороший компромисс", - считает Городниченко.
Он напомнил о задержках финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. По его словам, Украине следует готовиться к войне на истощение. Украинскую экономику ждет длительный марафон, и в итоге придется рассчитывать на собственные ресурсы. Постепенно международная помощь Украине будет сокращаться и подниматься вопрос поиска ресурсов.
"На 2024 год денег нам хватит. А что будет в 2025-2026 годах - пока неизвестно", - сказал профессор.
По его словам, не исключено, что в будущем снова возникнут большие паузы с финансированием, и за счет внутренних резервов нам придется платить за критический импорт, закупку оружия и тому подобное, и возникнет вопрос: где для этого брать валюту.
"Мы находимся в таких условиях неопределенности, что я не исключаю возможности достаточно радикального сворачивания либерального режима", – констатировал Городниченко.
Напомним, НБУ с начала войны 24 февраля 2022 года ввел строгие валютные ограничения и запретил продавать доллары для населения. Затем НБУ постепенно отменял эти ограничения, но они остаются достаточно жесткими. НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару до октября 2023 года, а затем перешел в режим "управляемой гибкости". Фактически НБУ определяет курс посредством интервенций на межбанке. За первое полугодие НБУ продал из резервов 14,17 млрд долларов.