Валютные рынки лихорадит из-за конфликта Израиля и Ирана, доллар резко вырос

Доллар готов завершить неделю с самым крупным ростом за месяц. Этому способствует нестабильность из-за войны между Израилем и Ираном, а также возможные последствия для мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индекс доллара, сравнивающий американскую валюту с шестью другими, вырос 20 июня на 0,5% за неделю. Боевые действия между Израилем и Ираном продолжаются уже неделю, и рынки обеспокоены вероятным вмешательством США.



США пока не вступили в конфликт, но Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп примет решение в течение двух недель.

Инфляция и цены на нефть

Резкий рост цен на нефть усилил инфляционные опасения для центробанков, особенно на фоне пошлин США, которые также оказывают давление на экономику.

"Рост цен на нефть усиливает инфляционные риски в период, когда рост замедляется", - говорит Чару Чанана из Saxo. Центробанки затрудняются: поддерживать экономику или бороться с инфляцией. Пока что они склоняются к поддержке роста, предполагая, что цены на нефть не задержатся на высоком уровне.

Цена на нефть марки Brent 20 июня упала на 2% до 77,22 доллара за баррель, но все равно стремится к значительному недельному росту на 4% после скачка на 12% на предыдущей неделе.

Валютные колебания и действия ЦБ

В начале торгов в Азии евро вырос на 0,16% до 1,151 доллара, доллар ослаб на 0,17% к иене до 145,23. Иена укрепилась благодаря неожиданно высокой инфляции и ожиданиям повышения ставок.

Швейцарский франк остался стабильным на уровне 0,816 доллара, но завершает неделю с самым большим падением с середины апреля после снижения ставки центробанком до 0%.

Настроения на рынках и политика ФРС

ФРС оставила ставки без изменений, но председатель Джером Пауэлл предостерег от чрезмерной уверенности в снижениях. Аналитики считают, что заявление ФРС имело "ястребиный оттенок", что поддерживает курс доллара.

Неожиданное снижение ставки Norges Bank на 25 базисных пунктов вызвало падение норвежской кроны более чем на 1% к доллару за неделю.

Торговые риски и курс юаня

Хотя основное внимание рынков сосредоточено на геополитике, остаются опасения по поводу тарифов. Они могут повлиять на издержки, прибыли компаний и общий экономический рост. Эти риски также влияют на доллар, который с начала года потерял около 9%.

Крайний срок введения новых пошлин США в начале июля приближается. Европейские источники считают, что ставка 10% станет базовой для будущего торгового соглашения с США.

Юань на офшорном рынке остался стабильным на уровне 7,185 после того, как Китай ожидаемо сохранил базовые ставки.