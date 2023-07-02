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Валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування, - експерт

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Неділя 02 липня 2023 15:55
Валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування, - експерт Фото: валютні обмеження в Україні зменшують можливості для реінвестування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Встановлені Національним банком України валютні обмеження зменшують можливості для реінвестування та створюють складнощі новим інвесторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економічного відновлення, радника прем’єр-міністр Кирила Криволапа.

За його словами, зараз в Україні відсутній сприятливий інвестиційний клімат - набір правових, економічних, соціальних та культурних інститутів, організацій, механізмів та стимулів.

"Розглянемо ж ключові елементи інвестиційного клімату, щодо яких для України характерні найбільші проблеми. Одна з них - обмеження на валютні операції. Навіть після останніх обережних кроків НБУ в бік валютної лібералізації, все ще лишаються обмеження на обслуговування боргів, виплату дивідендів тощо", - зауважив Криволап.

Він зазначив, що це означає зменшення можливостей для реінвестування, не кажучи вже про те, що нові інвестори не заходять в Україну, розуміючи всі потенційні складнощі.

Криволап наголосив, що важливою складовою інвестиційного клімату є свобода переміщення грошей та інших фінансових ресурсів. Він додав, що глибше країна інтегрована у світову фінансову систему, тим більше капіталу доступно її економічним суб'єктам.

Нагадаємо, Національний банк дав можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів.

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