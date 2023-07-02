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Валютные ограничения в Украине уменьшают возможности для реинвестирования, - эксперт

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Воскресенье 02 июля 2023 15:55
Валютные ограничения в Украине уменьшают возможности для реинвестирования, - эксперт Фото: валютные ограничения в Украине уменьшают возможности для реинвестирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Установленные Национальным банком Украины валютные ограничения уменьшают возможности реинвестирования и создают сложности новым инвесторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономического восстановления, советника премьер-министра Кирилла Криволапа.

По его словам, сейчас в Украине отсутствует благоприятный инвестиционный климат - набор правовых, экономических, социальных и культурных институтов, организаций, механизмов и стимулов.

"Рассмотрим ключевые элементы инвестиционного климата, относительно которых для Украины характерны самые большие проблемы. Одна из них - ограничения на валютные операции. Даже после последних осторожных шагов НБУ в сторону валютной либерализации все еще остаются ограничения на обслуживание долгов, выплату дивидендов и т.д.", - заметил Криволап.

Он отметил, что это означает уменьшение возможностей реинвестирования, не говоря уже о том, что новые инвесторы не заходят в Украину, понимая все потенциальные сложности.

Криволап подчеркнул, что важной составляющей инвестиционного климата есть свобода перемещения денег и других финансовых ресурсов. Он добавил, что глубже страна интегрирована в мировую финансовую систему, тем более что капиталу доступно ее экономическим субъектам.

Напомним, Национальный банк предоставил возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов.

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