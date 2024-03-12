Валютні обмеження підривають довіру до бізнесу, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"У нас дуже серйозні обмеження по валюті, це стосується не тільки великий компаній, а й маленьких, не можна платити по боргам ледве не 2019 року. Тому компанії не можуть продовжувати свою діяльність, бо довіри до, них немає. Постачальники ж не впевнені, чи зможуть вони заплатити, чи ні" - сказав він.

На його думку, внаслідок цих обмежень бізнес не може також платити по кредитах. Він підкреслив, що зараз якраз треба залучати нові кредити на майбутнє.

"Якщо ми не будемо дисциплінованими позичальниками, то хто нам буде довіряти, які інвестиції?" - підкреслив Плачков.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.