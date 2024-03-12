Валютные ограничения подрывают доверие к бизнесу, - эксперт

"У нас очень серьезные ограничения по валюте, это касается не только крупных компаний, но и маленьких, нельзя платить по долгам чуть ли не 2019 года. Поэтому компании не могут продолжать свою деятельность, потому что доверия к ним нет. Поставщики же не уверены, смогут ли они заплатить или нет" - сказал он.

По его мнению, в результате этих ограничений бизнес не может также платить по кредитам. Он подчеркнул, что сейчас как раз нужно привлекать новые кредиты на будущее.

"Если мы не будем дисциплинированными заемщиками, то кто нам будет доверять, какие инвестиции?" – подчеркнул Плачков.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.