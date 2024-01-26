Валютні обмеження обмежують конкурентоспроможність українських компаній, - експерт

"Одне з питань у моїх розмовах із потенційними закордонними інвесторами, звучить: а як комфортно, зручно та швидко завести гроші, вивести за рахунок, як оплачувати заробітну платню? Якщо, наприклад, нерезидент відкриває в Україні компанію, але на рахунок сплачується валюта. Дуже багато моментів, які чітко говорять: без послаблення, подальшої лібералізації валютних регуляцій, буде дуже важко стимулювати прихід іноземних інвесторів та залучати інвестиції", - заявив Забловський.

Він також підкреслив: існуючі обмеження заважають розвитку і українських компаній, які через них втрачають можливість конкурувати на західних ринках.

"Щоб повноцінно диверсифікувати свій бізнес і працювати, треба вирішувати питання з отриманням індивідуальних валютних ліцензій від Нацбанку, та продовження зовнішніх операцій по валютним контрактам. Це для бізнесу питання, яке стоїть гостро, щоб умовах війни бути більш конкурентоспроможними. Валютні обмеження насправді впливають як на швидкість розрахунків, так і на конкурентоспроможність у роботі з контрагентами. А це впливає в цілому на можливість нашого експорту краще і вигідніше конкурувати не тільки на європейському, а й на інших ринках", - наголосив Забловський.

Нагадаємо, раніше головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус також зауважив, що валютні обмеження мали сенс на початку війни, щоб утримати економічну стабільність, але зараз ці обмеження лише стримують розвиток економіки.