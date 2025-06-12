Валютні обмеження НБУ блокують інвестиції в Україну, - GMK Center

Через валютні обмеження НБУ великий бізнес не має доступу до західних ринків капіталу і не може розрахуватися з кредиторами. І, попри часткову лібералізацію, ці обмеження заважають залучати необхідні для власного розвитку та країни в цілому інвестиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center .

"Валютні обмеження є важливим заходом підтримки національної фінансової системи та запобіжником для надмірного відтоку капіталу, особливо в умовах війни. Зараз їх поступово пом’якшують, проте вони досі є перепоною для залучення зовнішнього фінансування саме великого бізнесу, оскільки не має розуміння як можуть повертатися інвестиції, а встановленого ліміту на виплати дивідендів може бути недостатньо", - вказує видання.

Опитування Європейської Бізнес Асоціації показують, що валютні обмеження суттєво впливають на бізнес. Зокрема, 81% опитаних компаній вважають, що обмеження валютних операцій негативно впливають на інвестиційну привабливість України.

"Частково ці проблеми вирішує новий механізм "стимулюючої валютної лібералізації", - вказують у Центрі.

Втім, залишаються інші операційні обмеження, зокрема - неможливість здійснювати оплату за імпортні товари, постачання яких було здійснене до 23.02.2021 р., обмеження на купівлю іноземної валюти для виконання зобов’язань, обмежені можливості взаємозаліку зустрічних зобов’язань.

"Через ці обмеження НБУ великий бізнес у країні не має доступу до західних ринків капіталу і не може розрахуватися з кредиторами. Оскільки зараз вся українська економіка стикається з критичною нестачею інвестицій, то це вже стає не просто проблемою великих компаній, а несе загрозу існуванню держави в умовах війни", - наголосили в GMK Center.

За словами менеджерки комітетів Європейської Бізнес Асоціації Вікторії Бурдейної, бізнес найбільше потребує лібералізації виплати дивідендів, шляхом підвищення поточного ліміту, та часткового зняття заборони на виплату дивідендів. Також необхідне розширення можливостей кредитного обслуговування, та можливість обслуговування єврооблігацій.

"Валютні обмеження не створюють можливостей для повернення нерезидентами інвестицій в Україну. Тобто, нерезидент може проінвестувати проєкт в Україні, а у разі виходу з проекту - не зможе забрати кошти назад. Тому бізнес найбільше потребує розширення переліку дозволених операцій з поступовим збільшенням лімітів у сфері інвестування та виведення інвестицій з України", – підкреслюють у GMK Center.