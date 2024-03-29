Валютні обмеження допомогли стабілізувати економіку, але вони стримують її відновлення, - експерт

Діючі в Україні валютні обмеження є дієвими для стабілізації української економіки, але стримують її відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимира Лепушинського.

"Валютні обмеження є дієвими для стабілізації економіки, але обтяжливими для неї та стримують відновлення. Як зазначалося, економіка України є ринковою та відкритою. Бізнесу необхідні можливості, які надає вільний рух капіталу", - написав він.

Лепушинський наголосив, що валютні обмеження були введені на початку повномасштабного вторгнення, щоб не допустити втрати міжнародних резервів і, як наслідок, економічної стійкості країни.

Водночас він зауважив, що будь-які валютні обмеження можуть бути лише тимчасовим рішенням, тому що з часом вони стають або неефективними, або контрпродуктивними.

"Наприклад, щоб залучити капітал в економіку, інвестори хочуть мати можливість на законних підставах його вивести. Проте, якщо валютні обмеження не дають їм змоги це зробити, то й діалогу про залучення інвестицій у країну не буде", - пояснив Лепушинський.

У підсумку він додав, що на початкових етапах процес валютної лібералізації може генерувати додатковий попит на валюту для виплат за інвестиціями, однак з часом інвестиції почнуть зростати.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав до подальшого пом’якшення валютних обмежень, що наразі діють в Україні.