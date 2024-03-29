Валютные ограничения помогли стабилизировать экономику, но они сдерживают ее восстановление, - эксперт

Действующие в Украине валютные ограничения действенны для стабилизации украинской экономики, но сдерживают ее восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Владимира Лепушинского.

"Валютные ограничения действенны для стабилизации экономики, но обременительны для нее и сдерживают восстановление. Как отмечалось, экономика Украины является рыночной и открытой. Бизнесу необходимы возможности, которые предоставляет свободное движение капитала", - написал он.

Лепушинский подчеркнул, что валютные ограничения были введены в начале полномасштабного вторжения, чтобы не допустить потери международных резервов и, как следствие, экономической устойчивости страны.

В то же время, он отметил, что любые валютные ограничения могут быть лишь временным решением, потому что со временем они становятся либо неэффективными, либо контрпродуктивными.

"Например, чтобы привлечь капитал в экономику, инвесторы хотят иметь возможность на законных основаниях его вывести. Однако если валютные ограничения не позволяют им это сделать, то и диалога о привлечении инвестиций в страну не будет", - пояснил Лепушинский.

В результате он добавил, что на начальных этапах процесс валютной либерализации может генерировать дополнительный спрос на валюту для выплат по инвестициям, однако со временем инвестиции начнут расти.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) призвал к дальнейшему смягчению действующих в Украине валютных ограничений.