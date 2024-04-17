Валютні банківські картки: навіщо потрібні, які можливості та обмеження

Якщо ви збираєтесь або вже знаходитесь за кордоном, чи оплачуєте товари або послуги в зарубіжних магазинах, або ж отримуєте валютні надходження з-за кордону – вам не обійтись без валютної банківської картки. Про переваги і особливості користування такими картами – читайте в короткому огляді від РБК-Україна.

Зміст

Користуватися валютними картками українських банків є сенс. Ще декілька років тому українці оформлювали валютні картки, збираючись за кордон, для здійснення покупок на закордонних інтернет-майданчиках, або ж як опцію до валютного рахунку в банку. Повномасштабна війна додала сумних приводів для зростання попиту на цей продукт.

Особливості використання валютних карток

Валютна картка дає можливість зараховувати на власний рахунок в українському банку безпосередньо валютні кошти, наприклад долари, євро, польські злоті чи навіть фунти стерлінгів. Далі цими валютними коштами можна розраховуватись в торгово-сервісних мережах за кордоном, знімати там валютну готівку, перераховувати валюту з-за кордону в Україну, здійснювати оплату покупок на закордонних майданчиках через Інтернет.

У різних банків за різними картками і пакетами послуг у різних країнах діють "свої" умови і параметри користування валютними картками, знайомитись з якими варто на етапі вибору і оформлення картки.

Проте все відбувається в рамках затверджених Національним банком України лімітів. Так, наприклад, знімати готівкову валюту за кордоном з валютних карток українських банків можна в межах еквіваленту 100 тисяч гривень на день. Не більше. При цьому варто пам’ятати про комісії за зняття готівкової валюти через каси та банкомати в зарубіжних банках. У кожного банку – вони свої, але як правило складають фіксовану суму в зарубіжній валюті (наприклад, 1-2-4 долари або євро за зняття) плюс - певний процент від суми зняття готівки (це може бути 1-2, а може й 5%). В будь-якому разі зняття валютної готівки за кордоном – справа не з дешевих. І тим, кому регулярно потрібен "кеш" за кордоном, варто змиритись з перспективою відносно високих комісійних відрахувань банкам.

Тим не менше, це краще, ніж, наприклад, надсилати кошти українським біженцям за кордон з України в гривні. Бо на додачу до комісійних витрат при знятті готівки доведеться щоразу сплачувати ще й комісію за безготівкову конвертацію гривні в закордонну валюту.

Проте, це не стосується випадків безготівкових оплат в торгово-сервісних мережах за кордоном. Як і в Україні, оплати банківськими картками за кордоном відбуваються без комісій. І перевага валютних карток в даному випадку полягає у відсутності додаткових комісій за конвертацію з гривні.

Але це ще не всі переваги валютних карток перед гривневими. Бо окрім комісій за конвертацію і часто невигідного електронного курсу обміну гривні на іноземну валюту ліміт зняття валютної готівки з гривневої картки за кордоном (згідно діючих обмежень НБУ) дорівнює еквіваленту 50 тисяч гривень на місяць. А ще у кожного банку є свої тижневі ліміти на зняття готівки.

Порівняння суми лімітів на зняття готівки за гривневими і валютними картками – явно не на користь гривневих: еквівалент 50 тисяч гривень на місяць проти 100 тисяч на день. Було б лише що класти на валютну картку.

Коли ще потрібна валютна картка

Валютна картка обов’язково потрібна тим українцям, які влаштувались на роботу за кордоном і отримують зарплату в іноземній валюті.

Також валютна картка не завадить родичам працюючих за кордоном українців – щоб мати можливість отримувати валютні кошти з-за кордону. Але тут є нюанс. Зняти валютну готівку в Україні можна лише в касі банку. При знятті коштів у банкоматі відбувається автоматична конвертація в гривню.

Знову ж таки, у кожного банку – своя тарифна політика щодо зарахування і зняття коштів з таких карток. Деякі банки нараховують комісії при зарахуванні коштів, деякі – при знятті. Розмір комісійних може варіюватися в межах декількох процентів від суми зарахування чи зняття готівки. Тут універсальних цифр немає – кожен користувач валютної картки має ознайомитись з тарифами свого банку.

Особливості оформлення і обслуговування валютних карток

Валютні картки як правило оформляються в рамках пакетних послуг, коли клієнту банк одночасно відкриває рахунки в декількох іноземних валютах і гривні. До рахунку в кожній валюті може надаватися окрема картка. Як правило, одна-дві неіменні дебетні картки базового рівня видаються власникові рахунків безкоштовно. За додаткові картки потрібно одноразово заплатити в межах сотні-другої гривень.

Обслуговування карток може коштувати немалих грошей, якщо ви претендуєте на додаткові послуги преміум-сегменту. Вартість може складати декілька тисяч гривень на рік. Але в більшості випадків користування картками базового рівня нічого не коштує їх власникові.

Для отримання пластикової валютної картки інколи банки вимагають фізичної присутності у відділенні. А деякі – готові безкоштовно надсилати поштою, навіть за кордон. Тут все "індивідуально".

А от так звану діджитал-картку, зокрема і мультивалютну, можна оформити безкоштовно, не виходячи з дому, через мобільний додаток чи веб-сторінку банку. Пластикова картка при цьому не видається. Розраховуватися digital-карткою можна за допомогою смартфона чи маючи під рукою, наприклад, ноутбук. Цифрову картку можна приєднати до систем мобільних платежів (Apple Pay, Google Pay) і використовувати в Україні та за кордоном для офлайн і онлайн-платежів. Свої ліміти і тарифи щодо віртуальних карток є у кожного банку.