Валютные банковские карты: зачем нужны, какие возможности и ограничения

Если вы собираетесь или уже находитесь за границей, оплачиваете товары или услуги в зарубежных магазинах, или получаете валютные поступления из-за границы – вам не обойтись без валютной банковской карты. О преимуществах и особенностях пользования такими картами читайте в кратком обзоре от РБК-Украина.

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Пользоваться валютными картами украинских банков есть смысл. Еще несколько лет назад украинцы оформляли валютные карты, собираясь за границу, для совершения покупок на зарубежных интернет-площадках, или как опцию к валютному счету в банке. Полномасштабная война добавила печальные поводы для роста спроса на этот продукт.

Особенности использования валютных карт

Валютная карта дает возможность зачислять на свой счет в украинском банке непосредственно валютные средства, например доллары, евро, польские злотые или даже фунты стерлингов. Далее этими валютными средствами можно рассчитываться в торгово-сервисных сетях за границей, снимать там наличную валюту, перечислять валюту из-за границы в Украину, производить оплату покупок на зарубежных площадках через Интернет.

У разных банков по разным картам и пакетам услуг в разных странах действуют "свои" условия и параметры пользования валютными картами, знакомиться с которыми стоит на этапе выбора и оформления карты.

Однако все происходит в рамках утвержденных Национальным банком Украины лимитов. Так, например, снимать наличную валюту за границей с валютных карт украинских банков можно в пределах эквивалента 100 тысяч гривен в день. Не более. При этом следует помнить о комиссиях за снятие наличной валюты через кассы и банкоматы в зарубежных банках. У каждого банка – они свои, но как правило составляют фиксированную сумму в зарубежной валюте (например, 1-2-4 доллара или евро за снятие) плюс – определенный процент от суммы снятия наличных (это может быть 1-2, а может и 5 %). В любом случае снятие валютной наличности за границей – дело не из дешевых. И тем, кому регулярно нужен "кэш" за границей, следует смириться с перспективой относительно высоких комиссионных отчислений банкам.

Тем не менее это лучше, чем, например, присылать средства украинским беженцам за границу из Украины в гривне. Потому что вдобавок к комиссионным расходам при снятии наличных придется каждый раз платить еще и комиссию за безналичную конвертацию гривны в иностранную валюту.

Однако это не касается случаев безналичных оплат в торгово-сервисных сетях за рубежом. Как и в Украине, оплаты банковскими картами за рубежом производятся без комиссий. И преимущество валютных карточек в данном случае заключается в отсутствии дополнительных комиссий за конвертацию гривны.

Но это еще не все преимущества валютных карт перед гривневыми. Потому что кроме комиссий за конвертацию и часто невыгодного электронного курса обмена гривны на иностранную валюту лимит снятия валютной наличности с гривневой карты за границей (согласно действующим ограничениям НБУ) равен эквиваленту 50 тысяч гривен в месяц. А еще у каждого банка есть свои еженедельные лимиты на снятие наличных средств.

Сравнение суммы лимитов на снятие наличных по гривневым и валютным картам – явно не в пользу гривневых: эквивалент 50 тысяч гривен в месяц против 100 тысяч в день. Было бы только что класть на валютную карту.

Когда еще нужна валютная карта

Валютная карта обязательно нужна тем украинцам, которые устроились на работу за границей и получают зарплату в иностранной валюте.

Также валютная карта не помешает родственникам работающих за границей украинцев – чтобы иметь возможность получать валютные средства из-за рубежа. Но здесь есть нюанс. Снять валютную наличность в Украине можно только в кассе банка. При снятии средств в банкомате производится автоматическая конвертация в гривну.

Опять же у каждого банка – своя тарифная политика по зачислению и снятию средств с таких карт. Некоторые банки насчитывают комиссию при зачислении средств, некоторые – при снятии. Размер комиссионных может варьироваться в пределах нескольких процентов от суммы зачисления или снятия средств. Здесь универсальных цифр нет – каждый пользователь валютной карты должен ознакомиться с тарифами своего банка.

Особенности оформления и обслуживания валютных карт

Валютные карты обычно оформляются в рамках пакетных услуг, когда клиенту банк одновременно открывает счета в нескольких иностранных валютах и гривне. К счету в каждой валюте может предоставляться отдельная карта. Как правило, одна-две неименные дебетные карты базового уровня выдаются владельцу счетов бесплатно. За дополнительные карты нужно одноразово заплатить в пределах сотни-другой гривен.

Обслуживание карт может стоить немалых денег, если вы претендуете на дополнительные услуги премиум-сегмента. Стоимость может составлять несколько тысяч гривен в год. Но в большинстве случаев пользование картами базового уровня ничего не стоит их владельцу.

Для получения пластиковой валютной карты иногда банки требуют физического присутствия в отделении. А некоторые готовы бесплатно посылать по почте, даже за границу. Здесь все "индивидуально".

А вот так называемую диджитал-карту, в том числе и мультивалютную, можно оформить бесплатно, не выходя из дома, через мобильное приложение или веб-страницу банка. Пластиковая карта при этом не выдается. Рассчитываться digital-картой можно с помощью смартфона или имея под рукой, например ноутбук. Цифровую карту можно подключить к системам мобильных платежей (Apple Pay, Google Pay) и использовать в Украине и за рубежом для офлайн и онлайн-платежей. Свои лимиты и тарифы по виртуальным картам есть у каждого банка.