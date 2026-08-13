Валютна відлига від НБУ. Чого чекати курсу гривні після серпневих послаблень

Головне: Нові свободи: пакет пом’якшень НБУ з 11 серпня не лише розширює побутові ліміти для громадян, а й частково відновлює рух приватного капіталу за кордон.

пакет пом’якшень НБУ з 11 серпня не лише розширює побутові ліміти для громадян, а й частково відновлює рух приватного капіталу за кордон. Вплив на курс: масштабної валютної кризи чи стрибка курсу не очікується. Основну частину додаткового попиту (0,3-0,6 млрд доларів на місяць) НБУ компенсуватиме за рахунок інтервенцій.

масштабної валютної кризи чи стрибка курсу не очікується. Основну частину додаткового попиту (0,3-0,6 млрд доларів на місяць) НБУ компенсуватиме за рахунок інтервенцій. Подушка безпеки: можливість лібералізації спирається на високий рівень міжнародних резервів, які наприкінці року можуть наблизитися до 70 млрд доларів за рахунок зовнішньої допомоги.

можливість лібералізації спирається на високий рівень міжнародних резервів, які наприкінці року можуть наблизитися до 70 млрд доларів за рахунок зовнішньої допомоги. Ключові ризики: серед основних загрози – передчасна доларизація заощаджень населення, відплив капіталу через іноземні цінні папери та висока залежність від ритмічності західного фінансування.

серед основних загрози – передчасна доларизація заощаджень населення, відплив капіталу через іноземні цінні папери та висока залежність від ритмічності західного фінансування. Рекомендація: Нацбанку варто продовжувати лібералізацію не за календарем, а залежно від досягнення конкретних макропоказників, як рекомендує МВФ.

Пакет пом’якшення валютних обмежень, який Національний банк запроваджує з 11 серпня 2026 року, є важливішим ніж може здатися з простого підвищення лімітів. Нацбанк одночасно:

розширює можливості населення купувати валюту; здійснювати платежі й перекази за кордон, купувати іноземні цінні папери;

полегшує низку транскордонних операцій бізнесу та змінює правила управління валютною позицією банків.

Отже, йдеться вже не лише про побутове послаблення обмежень, а про часткове відновлення руху приватного капіталу за кордон.

Пакет сам по собі не повинен спричинити валютну кризу або різку девальвацію. Але твердження, що він узагалі не створює ризику для валютного ринку, є надто категоричним.

Лібералізація неминуче збільшує потенційний попит на валюту; питання лише в його масштабі та в тому, яка частина цього додаткового попиту буде поглинена НБУ інтервенціями, а яка – зміною курсу.

У короткостроковому періоді найбільш імовірним результатом є не стрибок курсу, а збільшення продажу валюти НБУ. Це випливає з самої конструкції режиму керованої гнучкості: через структурний дефіцит валюти приватного сектору НБУ вже покриває значну частину ринкового дефіциту.

У липні 2026 року він продав чистими 4,76 млрд доларів, тоді як міжнародні резерви на 1 серпня становили 51,2 млрд доларів.

Буфер водночас значний. НБУ прогнозує, що завдяки масштабному зовнішньому фінансуванню резерви наприкінці 2026 року наблизяться до 70 млрд доларів; пряме бюджетне фінансування від партнерів у 2026 році оцінюється приблизно у 54 млрд доларів. Саме на цьому ресурсі значною мірою базується можливість подальшої лібералізації.

Однак цей висновок має важливе застереження: міжнародні резерви фактично виконують роль мосту між валютою, яку надають державі партнери, та дефіцитом валюти приватного сектору.

Сам НБУ очікує збільшення структурного попиту на валюту через імпорт компонентів для локалізованого оборонного виробництва. Отже, нова лібералізація додається до ринку, на якому попит уже є структурно високим.

Моя центральна сценарна оцінка полягає в тому, що після адаптаційного періоду ця "ініціатива" може додати приблизно 0,3-0,6 млрд доларів валютного попиту на місяць.

За повного покриття цього попиту інтервенціями це еквівалентно 3,6-7,2 млрд доларів на рік додаткового використання резервів. За керованої гнучкості це може означати приблизно 1,5-3,5% додаткового послаблення гривні відносно контрфактичної траєкторії, а не обов’язково від поточного курсу. Це не прогноз НБУ, а сценарне моделювання, побудоване на явно зазначених нижче припущеннях.

Для економіки наслідки двоїсті. Позитивний ефект – нормалізація валютного режиму, менше стимулів до тіньових операцій, вища довіра до банківської системи, зниження транзакційних витрат громадян за кордоном, краща інтеграція з європейським фінансовим простором, більша свобода бізнесу та потенційно кращий інвестиційний клімат.

Водночас зростають валютний попит, можливості доларизації заощаджень і виведення капіталу, чутливість курсу до очікувань та залежність стійкості валютного ринку від своєчасного зовнішнього фінансування.

Тому правильна стратегія – продовжувати лібералізацію, але не за календарем, а за показниками, з наперед оголошеними критеріями паузи та можливістю тимчасово відновити обмеження передусім на капітальні, а не на поточні операції.

Цей підхід відповідає й останній позиції МВФ: у липні 2026 року директори Фонду прямо рекомендували Україні обережний підхід до валютної лібералізації, попри підтримку більш гнучкого курсу.

Як лібералізація передаватиметься на курс та економіку

Питання "чи призведе лібералізація до девальвації?", яке в даний час ставлять споживач, сформульоване дещо неправильно. Вона створює девальваційний імпульс, але НБУ може перетворити значну його частину на резервний імпульс – тобто продати більше валюти і не допустити відповідного руху курсу.

Сьогодні така політика можлива, але коштує дорого. Лише за липень НБУ продав чистими 4,76 млрд доларів. Для порівняння, у вибірці з 16 торгових днів 10-31 липня населення було чистим покупцем приблизно 217,6 млн доларів, або в середньому 13,6 млн доларів за день; проста екстраполяція на 22 робочі дні дає близько 0,3 млрд доларів на місяць.

Це не повна оцінка валютного попиту населення і не прогноз після реформи, але вона показує масштаб: навіть помітне збільшення побутового FX-попиту саме по собі є значно меншим за нинішні інтервенції НБУ.

Точного прогнозу ефекту серпневого пакета у відкритому доступі НБУ не оприлюднив. НБУ лише зазначає, що ефект уже включено в його макропрогноз, де резерви наприкінці року наближаються до 70 млрд доларів.

Лібералізація збільшує ймовірність дещо слабшої гривні порівняно зі сценарієм без лібералізації, але за базового сценарію не повинна спричинити різку девальвацію. Значна частина ефекту, найімовірніше, проявиться у вищих інтервенціях НБУ, а не лише в курсі.

Ризики, запобіжники та рекомендації для НБУ й уряду

Перший ризик – випереджальна доларизація населення. Підвищення ліміту вчетверо може спочатку спричинити разовий стрибок покупок не через фундаментальну потребу, а через бажання "використати нову можливість".

Це особливо ймовірно, коли інфляційні очікування підвищені, а НБУ сам прогнозує 10% інфляції. Доцільно не знижувати реальну привабливість гривневих депозитів та ОВДП доти, доки нові потоки не стабілізуються.

Другий ризик – поступове перетворення побутової лібералізації на канал виведення заощаджень. Саме дозвіл іноземних цінних паперів створює такий канал. Рекомендуємо окремо публікувати статистику FX, що купується для іноземних securities, а не змішувати її з оплатою товарів і послуг.

Третій ризик – залежність від зовнішньої допомоги. МВФ підкреслює, що своєчасна та прогнозована зовнішня підтримка залишається критичною для макростабільності України. Кожен наступний етап лібералізації треба проводити лише після фактичного, а не обіцяного отримання великих траншів.

Четвертий ризик – валютне кредитування. Поліпшення управління валютною позицією банків є правильним, але не повинно створити нову хвилю валютних кредитів позичальникам без FX-доходу. Доцільно зберегти підвищені вимоги до капіталу та ризикових ваг для непокритого валютного кредитного ризику.

П’ятий ризик – регуляторний арбітраж у стимулюючих лімітах. Можливість передавати ліміти всередині бізнес-груп та формувати їх за благодійними внесками корисна, але ускладнює контроль.

Вимога аудиту "великої четвірки" зменшує ризик фіктивних пожертв, проте одночасно створює вищі витрати доступу для середнього бізнесу. Саме тому після перших шести місяців треба провести публічний review використання механізму за розмірами підприємств.

Шостий ризик – неправильна комунікація. Фраза "ризиків немає" створює асиметричні очікування: будь-яке наступне послаблення гривні може бути сприйняте як помилка НБУ. Доцільно комунікувати не конкретний курс і не відсутність ризику, а функцію реакції: за яких умов НБУ допускає більше курсової гнучкості, збільшує інтервенції, припиняє наступний етап або тимчасово відновлює окремі обмеження.

Валютна лібералізація серпня 2026 року – скоріше правильний і своєчасний крок, ніж небезпечний експеримент, але її безпека є умовною.

Україна перебуває у надзвичайно нетиповому макроекономічному режимі: приватний валютний ринок має структурний дефіцит, який покриває НБУ; держава водночас отримує безпрецедентний обсяг зовнішнього фінансування; через конвертацію цих коштів резерви можуть зростати навіть за дуже великих валютних інтервенцій.

Сам НБУ прямо прогнозує подальше збільшення своєї посередницької ролі на валютному ринку.

Тому парадокс 2026 року полягає в тому, що Україна може одночасно лібералізувати валютні операції, продавати більше валюти й нарощувати резерви. Але це можливо доти, доки зовнішній валютний приплив перевищує структурний дефіцит приватного сектору та новий відплив капіталу.

Для курсу пакет означає помірний додатковий девальваційний тиск, а не автоматичну девальвацію. За базового сценарію НБУ значну частину нового попиту поглине резервами; гривня може бути дещо слабшою, ніж була б без лібералізації, але причин очікувати валютного обвалу саме через серпневі зміни немає.

Для населення це означає більшу фінансову свободу, менші витрати для громадян за кордоном та можливість міжнародної диверсифікації заощаджень.

Для бізнесу – менше валютного адміністрування та кращі умови транскордонної діяльності.

Для банків – кращий FX-ризик-менеджмент.

Для економіки загалом – поступове повернення до нормальної ринкової архітектури та наближення до європейського принципу свободи руху капіталу.

Але є й ціна: більше потенційного попиту на валюту, більші інтервенції, ризик доларизації заощаджень, додатковий канал відпливу капіталу та більша залежність курсової стійкості від міжнародного фінансування. Саме тому висновок МВФ про необхідність cautious FX liberalization є принципово важливим для оцінки українського рішення.

У стратегічному сенсі Україні потрібна не сильна гривня будь-якою ціною і не максимальна валютна свобода будь-якою ціною. Потрібен режим, у якому курс може виконувати роль амортизатора, резерви зберігають страховий характер, громадяни й бізнес поступово отримують свободу руху капіталу, а НБУ не бере на себе прихованого зобов’язання продавати необмежену кількість валюти заради стабільності номінального курсу.

Саме це і має бути кінцевим критерієм успішної валютної лібералізації.