Валютна лібералізація в Україні дозволить створити нормальні умови для роботи бізнесу, - експерт

Як йдеться в матеріалі, Національний банк України розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам повертати дивіденди за 2023 рік в рамках заходів із залучення інвестицій до постраждалої від війни економіки.

План репатріації може бути одним із перших заходів, які НБУ запровадить на шляху до пом’якшення контролю за рухом капіталу та повернення до політики, яка існувала до повномасштабного вторгнення. "Це питання стоїть на нашому порядку денному", - сказав Гелетій.

Наголошується, що ранні кроки до пом’якшення валютних обмежень також можуть включати збільшення кількості іноземної валюти, яку приватні особи можуть купувати за гривню. Однак бізнес, а не домашні господарства, залишатиметься в центрі уваги пом’якшення контролю над капіталом.

"Уряд і бізнес є певною мірою в пріоритеті над домогосподарствами, якщо ми говоримо про дотримання дорожньої карти валютної лібералізації, але при цьому ми враховуємо наслідки тих чи інших кроків. Ми віримо, що якщо ми зможемо створити нормальні умови для бізнесу, щоб відновити інвестиційну та позикову спроможність, компанії зможуть залучити кошти та пожвавити свою діяльність, і, безсумнівно, це піде на користь і людям", - додав Ніколайчук.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України (НБУ) оприлюднив Дорожню карту подальшого пом’якшення валютних обмежень, що складається з трьох етапів.