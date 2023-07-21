RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Валютная либерализация в Украине позволит создать нормальные условия для работы бизнеса, - эксперт

Фото: валютная либерализация в Украине позволит создать нормальные условия для работы бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальный банк Украины работает над дальнейшей валютной либерализации и ослаблением ограничений, что поможет создать нормальные условия для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителей главы НБУ Юрия Гелетия и Сергея Николаевчука для Bloomberg.

Как говорится в материале, Национальный банк Украины рассматривает возможность разрешить иностранным акционерам возвращать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в пострадавшую от войны экономику.

План репатриации может быть одной из первых мер, которые НБУ введет на пути смягчения контроля за движением капитала и возвращения к политике, которая существовала до полномасштабного вторжения. "Этот вопрос стоит в нашей повестке дня", - сказал Гелетий.

Отмечается, что ранние шаги по смягчению валютных ограничений также могут включать в себя увеличение количества иностранной валюты, которую частные лица могут покупать за гривну. Однако бизнес, а не домашние хозяйства будет оставаться в центре внимания смягчения контроля над капиталом.

"Правительство и бизнес являются в определенной степени в приоритете над домохозяйствами, если мы говорим о соблюдении дорожной карты валютной либерализации, но при этом мы учитываем последствия тех или иных шагов. Мы верим, что если мы сможем создать нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционную и ссудную способность, компании смогут привлечь людям", - добавил Николайчук.

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныВалютный рынок