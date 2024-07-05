Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики, - експерт

Він розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми в Україні було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.



"Жодна енергосистема в сучасному світі не переживала подібного масштабу руйнувань. Загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей", - наголосив Магда.



Експерт додав, що лише навесні через російські ракетні атаки енергетичний сектор України зазнав збитків на понад $1 млрд.



Магда підкреслив, що Україна не зможе самостійно повністю відновити зруйновану інфраструктуру. Тому державі потрібна цільова програма відбудови енергетики з боку західних партнерів і союзників. Це можуть бути гранти, кредити чи інвестиції.



"Що стосується нас самих, то логічною виглядає валютна лібералізація, яка сприятиме залученню іноземних інвестицій. Досить гратися з інструментами командно-адміністративної економіки у протистоянні з монстром, яким є РФ. Потрібні креативні та виважені рішення", - підсумував він.



Раніше повідомлялося, що оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.