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Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики, - експерт

Фото: валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Валютна лібералізація дозволить Україні залучити кошти міжнародних інвесторів у відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми.

Про це заявив політолог Євген Магда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.Net.

Він розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми в Україні було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій. 
 
"Жодна енергосистема в сучасному світі не переживала подібного масштабу руйнувань. Загалом Україна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей", - наголосив Магда. 
 
Експерт додав, що лише навесні через російські ракетні атаки енергетичний сектор України зазнав збитків на понад $1 млрд. 
 
Магда підкреслив, що Україна не зможе самостійно повністю відновити зруйновану інфраструктуру. Тому державі потрібна цільова програма відбудови енергетики з боку західних партнерів і союзників. Це можуть бути гранти, кредити чи інвестиції. 
 
"Що стосується нас самих, то логічною виглядає валютна лібералізація, яка сприятиме залученню іноземних інвестицій. Досить гратися з інструментами командно-адміністративної економіки у протистоянні з монстром, яким є РФ. Потрібні креативні та виважені рішення", - підсумував він. 
 
Раніше повідомлялося, що оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.

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Електроенергія