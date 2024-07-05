Валютная либерализация позволит привлечь международные инвестиции в возобновление энергетики, - эксперт

Он рассказал, что в результате обстрелов энергосистемы в Украине было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.



"Ни одна энергосистема в современном мире не переживала подобного масштаба разрушений. Всего Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей", - подчеркнул Магда.



Эксперт добавил, что лишь весной из-за российских ракетных атак энергетический сектор Украины понес убытки более чем на $1 млрд.



Магда подчеркнул, что Украина не сможет самостоятельно полностью восстановить разрушенную инфраструктуру. Поэтому государству необходима целевая программа восстановления энергетики со стороны западных партнеров и союзников. Это могут быть гранты, кредиты или инвестиции.



"Что касается нас самих, то логичной выглядит валютная либерализация, которая будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Достаточно играть с инструментами командно-административной экономики в противостоянии с монстром, которым является РФ. Нужны креативные и взвешенные решения", - подытожил он.



Ранее сообщалось, что обновленный меморандум с Международным валютным фондом предполагает дальнейшую валютную либерализацию.