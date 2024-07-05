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Валютная либерализация позволит привлечь международные инвестиции в возобновление энергетики, - эксперт

Фото: валютная либерализация позволит привлечь международные инвестиции в восстановление энергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Валютная либерализация позволит Украине привлечь средства международных инвесторов в восстановление поврежденной в результате обстрелов энергосистемы.

Об этом заявил политолог Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net.

Он рассказал, что в результате обстрелов энергосистемы в Украине было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.

"Ни одна энергосистема в современном мире не переживала подобного масштаба разрушений. Всего Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей", - подчеркнул Магда.

Эксперт добавил, что лишь весной из-за российских ракетных атак энергетический сектор Украины понес убытки более чем на $1 млрд.

Магда подчеркнул, что Украина не сможет самостоятельно полностью восстановить разрушенную инфраструктуру. Поэтому государству необходима целевая программа восстановления энергетики со стороны западных партнеров и союзников. Это могут быть гранты, кредиты или инвестиции.

"Что касается нас самих, то логичной выглядит валютная либерализация, которая будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Достаточно играть с инструментами командно-административной экономики в противостоянии с монстром, которым является РФ. Нужны креативные и взвешенные решения", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что обновленный меморандум с Международным валютным фондом предполагает дальнейшую валютную либерализацию.

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Электроэнергия