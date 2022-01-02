Наличной валюте евро исполнилось 20 лет

"Евро является конкретным символом успеха, который ежедневно в карманах носят около 350 млн граждан 19 из 27 стран-членов. Можно сказать, что евро стало частью нашего сознания, европейского духа", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что евро доказал свою устойчивость в качестве международной валюты, в частности, сохраняя доверие к себе в сложные времена кризиса, вызванного глобальной пандемией COVID-19.

Как говорится в совместном заявлении министров финансов еврозоны по этому поводу, объединение в единую платежную единицу национальных валют 12 стран стало беспрецедентной финансовой операцией в истории. Они напомнили, что 20 лет назад европейский Центробанк подготовил более 15 млрд банкнот и около 52 млрд монет.

С тех пор зона обращения евро распространилась на 19 стран ЕС, и процесс ее расширения продолжается. Евро остается очень популярным - по данным соцопросов, около 80% граждан ЕС считают, что его введение стало полезным для повседневной жизни.

1 января 1999 года страны европейского Экономического и валютного союза ввели для безналичных расчетов единую валюту евро вместо так называемой европейской денежной единицы, которая использовалась с 1979 года. Введение банкнот и монет евро в наличный расчет состоялось 1 января 2002 года.