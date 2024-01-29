Валюта Угорщини дешевшає через конфлікт з ЄС щодо допомоги Україні

Угорський форинт продовжив падіння, оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана продовжує перебувати у конфронтації з Європейським Союзом щодо допомоги Україні та з центральним банком Будапешта з грошово-кредитної політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Валюта Угорщини знецінилася на 0,7%, ненадовго подолавши рівень 390 по відношенню до євро вперше з початку жовтня. Інші угорські активи також постраждали: прибутковість 10-річних державних облігацій зросла на дев'ять базисних пунктів, а базовий індекс акцій BUX упав на 1,5%.
Як зазначає Bloomberg, оскільки центральний банк на засіданні у вівторок розглядав можливість прискорення зниження відсоткових ставок, дебати щодо інструментів грошово-кредитної політики нервували трейдерів минулого тижня.
Крім того, Financial Times повідомила, що ЄС планує посилити економічний тиск на Угорщину через її позицію щодо фінансової підтримки України.
Розбіжності з ЄС та центральним банком чинили тиск на форинт, повідомили аналітики OTP Bank Nyrt., найбільшого кредитора Угорщини.
Стратеги Citigroup також вказали на обидві причини для закриття позицій щодо купівлі форинту.
Нагадаємо, лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.
Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.
Раніше Financal Times повідомила, що блок підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.