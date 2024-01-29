Валюта Венгрии дешевеет из-за конфликта с ЕС по вопросу помощи Украине

Венгерский форинт продолжил падение, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана продолжает находиться в конфронтации с Европейским Союзом по вопросу помощи Украине и с центральным банком Будапешта по денежно-кредитной политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Валюта Венгрии обесценилась на 0,7%, ненадолго преодолев уровень 390 по отношению к евро впервые с начала октября. Другие венгерские активы также пострадали: доходность 10-летних государственных облигаций выросла на девять базисных пунктов, а базовый индекс акций BUX упал на 1,5%.
Как отмечает Bloomberg, поскольку центральный банк на заседании во вторник рассматривал возможность ускорения снижения процентных ставок, дебаты по поводу инструментов денежно-кредитной политики нервировали трейдеров на прошлой неделе.
Кроме того, Financial Times сообщила, что ЕС планирует усилить экономическое давление на Венгрию из-за ее позиции по финансовой поддержке Украины.
Разногласия с ЕС и центральным банком оказали давление на форинт, сообщили аналитики OTP Bank Nyrt., крупнейшего кредитора Венгрии.
Стратеги Citigroup также указали на обе причины для закрытия позиций по покупке форинта.
Напомним, лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.
Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении б финансовой помощи Киеву.
Ранее Financal Times сообщила, что блок подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с оказанием поддержки Киеву. Цель - нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.