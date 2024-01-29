ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Валюта Угорщини дешевшає через конфлікт з ЄС щодо допомоги Україні

Угорщина, Понеділок 29 січня 2024 15:09
UA EN RU
Валюта Угорщини дешевшає через конфлікт з ЄС щодо допомоги Україні Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорський форинт продовжив падіння, оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана продовжує перебувати у конфронтації з Європейським Союзом щодо допомоги Україні та з центральним банком Будапешта з грошово-кредитної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Валюта Угорщини знецінилася на 0,7%, ненадовго подолавши рівень 390 по відношенню до євро вперше з початку жовтня. Інші угорські активи також постраждали: прибутковість 10-річних державних облігацій зросла на дев'ять базисних пунктів, а базовий індекс акцій BUX упав на 1,5%.

Як зазначає Bloomberg, оскільки центральний банк на засіданні у вівторок розглядав можливість прискорення зниження відсоткових ставок, дебати щодо інструментів грошово-кредитної політики нервували трейдерів минулого тижня.

Крім того, Financial Times повідомила, що ЄС планує посилити економічний тиск на Угорщину через її позицію щодо фінансової підтримки України.

Розбіжності з ЄС та центральним банком чинили тиск на форинт, повідомили аналітики OTP Bank Nyrt., найбільшого кредитора Угорщини.

Стратеги Citigroup також вказали на обидві причини для закриття позицій щодо купівлі форинту.

Допомога Україні

Нагадаємо, лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Раніше Financal Times повідомила, що блок підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Євросоюз
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда