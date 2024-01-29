Валюта Угорщини дешевшає через конфлікт з ЄС щодо допомоги Україні

Угорський форинт продовжив падіння, оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана продовжує перебувати у конфронтації з Європейським Союзом щодо допомоги Україні та з центральним банком Будапешта з грошово-кредитної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Валюта Угорщини знецінилася на 0,7%, ненадовго подолавши рівень 390 по відношенню до євро вперше з початку жовтня. Інші угорські активи також постраждали: прибутковість 10-річних державних облігацій зросла на дев'ять базисних пунктів, а базовий індекс акцій BUX упав на 1,5%.

Як зазначає Bloomberg, оскільки центральний банк на засіданні у вівторок розглядав можливість прискорення зниження відсоткових ставок, дебати щодо інструментів грошово-кредитної політики нервували трейдерів минулого тижня.

Крім того, Financial Times повідомила, що ЄС планує посилити економічний тиск на Угорщину через її позицію щодо фінансової підтримки України.

Розбіжності з ЄС та центральним банком чинили тиск на форинт, повідомили аналітики OTP Bank Nyrt., найбільшого кредитора Угорщини.

Стратеги Citigroup також вказали на обидві причини для закриття позицій щодо купівлі форинту.

Допомога Україні

Нагадаємо, лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Раніше Financal Times повідомила, що блок підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.