Валюта Венгрии дешевеет из-за конфликта с ЕС по вопросу помощи Украине

Венгерский форинт продолжил падение, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана продолжает находиться в конфронтации с Европейским Союзом по вопросу помощи Украине и с центральным банком Будапешта по денежно-кредитной политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Валюта Венгрии обесценилась на 0,7%, ненадолго преодолев уровень 390 по отношению к евро впервые с начала октября. Другие венгерские активы также пострадали: доходность 10-летних государственных облигаций выросла на девять базисных пунктов, а базовый индекс акций BUX упал на 1,5%.

Как отмечает Bloomberg, поскольку центральный банк на заседании во вторник рассматривал возможность ускорения снижения процентных ставок, дебаты по поводу инструментов денежно-кредитной политики нервировали трейдеров на прошлой неделе.

Кроме того, Financial Times сообщила, что ЕС планирует усилить экономическое давление на Венгрию из-за ее позиции по финансовой поддержке Украины.

Разногласия с ЕС и центральным банком оказали давление на форинт, сообщили аналитики OTP Bank Nyrt., крупнейшего кредитора Венгрии.

Стратеги Citigroup также указали на обе причины для закрытия позиций по покупке форинта.

Помощь Украине

Напомним, лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении б финансовой помощи Киеву.

Ранее Financal Times сообщила, что блок подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с оказанием поддержки Киеву. Цель - нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.