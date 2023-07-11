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Валюта дорожчає: обмінники виставили новий курс

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подорожчала більш суттєво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 липня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,40 гривень, курс євро на 10 копійок до 41,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 грн, євро по 40,50 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року 0 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 11 липня становить 40,0627 грн за євро (+0,2413 грн).

Інфляція в Україні

За даними Держстату, річна інфляція в Україні у червні сповільнилася до 12,8% - мінімуму з початку війни. У червні ціни зросли на 0,8%, а з початку року – на 4,6%.

Таким чином, заходи НБУ щодо стримування інфляції дали результати. Зниження інфляційного тиску є однією з передумов для переходу до плаваючого курсоутворення та інфляційного таргетування.

Раніше НБУ прогнозував, що інфляція в Україні падатиме повільніше і знизиться до 15% до кінця року. 2024 року інфляція сповільниться до 10%.

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