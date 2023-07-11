Валюта дорожает: обменники выставили новый курс

По состоянию на утро 11 июля средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,40 гривен, курс евро на 10 копеек до 41,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,50 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 11 июля составляет 40,0627 гривен за евро (+0,2413 гривен).

Инфляция в Украине

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% - минимума с начала войны. В июне цены выросли на 0,8%, а с начала года - на 4,6%.

Таким образом, меры НБУ по сдерживанию инфляции принесли результаты. Снижение инфляционного давления является одной из предпосылок для перехода к плавающему курсообразованию и инфляционному таргетированию.

Ранее НБУ прогнозировал, что инфляция в Украине будет падать медленнее и снизится до 15% к концу года. В 2024 году инфляция замедлится до 10%.