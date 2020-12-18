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Валовый внешний долг Украины превысил 80% ВВП

Автор: Александр Белоус

В течение III квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 0,2 млрд долларов - до 122,8 млрд долларов (по сравнению с началом года - на 1,1 млрд долларов). Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на 1,4 млрд долларов (до 71,1 млрд долларов, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на 1,2 млрд долларов и составил 51,7 млрд долларов (34,1% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 1,0 млрд долларов - до 44,9 млрд долларов (29,6% от ВВП) за счет следующих факторов:

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  • чистых выплат по ОВГЗ перед нерезидентами на 0,7 млрд долларов;
  • чистого погашения кредитов правительству на сумму 0,6 млрд долларов, в том числе 0,2 млн долларов по кредитам Stаnd-by, EFF; чистых выплат по ОВГЗ на 0,2 млрд долларов.

Внешний долг центрального банка в III квартале 2020 года сократился на 171 млн долларов и на конец III квартала 2020 года составлял 6,8 млрд долларов (4.5% от ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в III квартале уменьшился на 0,2 млрд долларов - до 4,0 млрд долларов (2,7% от ВВП).

Объем внешнего долга других секторов экономики в течение III квартала 2020 года увеличился на 1,2 млрд долларов до 53,5 млрд долларов.

Напомним, (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,834 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2020 года составил 2 368,18 млрд грн или 83,27 млрд долларов.

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