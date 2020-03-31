Валовый внешний долг Украины превысил 120 млрд долларов

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Показатель включает как государственный, так и частный долг

Валовый внешний долг Украины на конец 2019 года вырос в сравнении с прошлым годом на 7,029 млрд долларов (на 6,1%) до 121,739 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, относительно ВВП Украины долг составляет 78,6%.

В четвертом квартале 2029 года внешний долг государственного сектора вырос на 1,6 млрд долларов и составил 51,8 млрд долларов (33,4% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частного сектора - на 1,7 млрд долларов и на 31 декабря 2019 составляли 69,9 млрд долларов (45,2% от ВВП).

Внешний долг центрального банка в четвертом квартале 2019 года увеличился на 102 млн долларов до 7,3 млрд долларов (4,7% от ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в четвертом квартале сократился с 4,9 до 4,8 млрд долларов (3,1% от ВВП).

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за квартал на 0,3 млрд долларов и составил 10,5 млрд долларов (6,8% от ВВП) на конец 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. В течение 2019 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд грн (7,86%), а в долларовом эквиваленте выросла на 6,04 млрд долларов (на 7,71%).

Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11111 млн долларов).