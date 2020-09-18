Валовый внешний долг Украины вырос еще на 2,5 млрд долларов

В течение II квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов - до 122,8 млрд долларов. Относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,7% на конец І квартала.

Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств:

государственного сектора на 1,4 млрд долларов (до 52,9 млрд долларов, или 33,9% от ВВП);

частного сектора на 1,1 млрд долларов (до 69,9 млрд долларов, или 44,8% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления выросли на 1,3 млрд долларов - до 46,0 млрд долларов (29,5% от ВВП) за счет получения внешнего финансирования от МВФ по новой программе Stand-by (2,1 млрд долларов) и ЕС (0,6 млн долларов). В то же время задолженность по ОВПД перед нерезидентами уменьшилась на 1,4 млрд долларов.

Внешний долг центрального банка в II квартале 2020 года уменьшился на 54 млн долларов в результате курсовых изменений и на конец II квартала 2020 года составлял 6,9 млрд долларов (4,5% ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины во ІІ квартале увеличился на 0,2 млрд долларов - до 4,2 млрд долларов (2,7% от ВВП) в основном за счет увеличения задолженности по долгосрочным кредитам (0,2 млрд долларов).

Объем внешнего долга других секторов экономики в течение II квартала 2020 года сократился на 0,8 млрд долларов до 52,4 млрд долларов (33,7% от ВВП).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

Отметим, Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешней государственной ссуды. Общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.