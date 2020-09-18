Валовий зовнішній борг України зріс ще на 2,5 млрд доларів

Протягом ІІ кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 2,5 млрд доларів - до 122,8 млрд доларів. Відносно ВВП борг збільшився до 78,8% з 75,7% на кінець І кварталу.

Про це повідомляться на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, Зростання зовнішнього боргу відбулося за рахунок збільшення зовнішніх зобов’язань:

державного сектору на 1,4 млрд доларів (до 52,9 млрд доларів, або 33,9% від ВВП);

приватного сектору на 1,1 млрд доларів (до 69,9 млрд доларів, або 44,8% від ВВП).

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління зросли на 1.3 млрд доларів - до 46,0 млрд доларів (29,5% від ВВП) за рахунок отримання зовнішнього фінансування: від МВФ за новою програмою Stand-by (2,1 млрд доларів) та від ЄС (0,6 млн доларів). Водночас заборгованість за ОВПД перед нерезидентами зменшилася на 1,4 млрд доларів.

Зовнішній борг центрального банку в ІІ кварталі 2020 року зменшився на 54 млн доларів у результаті курсових змін і на кінець ІІ кварталу 2020 року становив 6,9 млрд доларів (4,5% від ВВП).

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України у ІІ кварталі збільшився на 0,2 млрд доларів - до 4,2 млрд доларів (2,7% від ВВП) переважно за рахунок збільшення заборгованості за довгостроковими кредитами (0,2 млрд доларів).

Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки протягом ІІ кварталу 2020 року скоротився на 0,8 млрд доларів до 52,4 млрд доларів (33,7% від ВВП).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті. Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III квартал 2020 року мають виплатити 6,220 млрд доларів, з яких 589 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Відзначимо, Міністерство фінансів України 1 вересня 2020 року погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики. Загальна сума платежу становила понад 2 млрд доларів, в тому числі 1,69 млрд доларів погашення єврооблігацій та 0,40 млрд доларів процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020-2027 роках.