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Валовой внешний долг Украины сократился почти на 3 млрд долларов

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Украина, Среда 23 июня 2021 12:31
Валовой внешний долг Украины сократился почти на 3 млрд долларов Фото: долг Украины сократился до 123,1 млрд долларов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Валовой внешний долг Украины в течение первого квартала 2021 года сократился на 2,7 млрд долларов - с 125,8 млрд долларов до 123,1 млрд долларов. Относительно ВВП долг сократился с 81,2% до 78,1%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, внешний долг государственного сектора за первый квартал 2021 года уменьшился на 1,1 млрд долларов и составил 53,6 млрд долларов (34,0% от ВВП). Долг частного сектора сократился с начала года на 1,5 млрд долларов до 69,5 млрд долларов (44,1% от ВВП). Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 0.6 млрд долларов (до 47,2 млрд долларов, или 29,9% от ВВП).

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец I квартала 2021 года остается доллар США: его доля составляет 62,0% от общего объема внешнего долга и увеличилась за квартал на 0,4 п.п. В то же время сократился удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ: с 10,2% до 9,7% и уменьшилась доля заимствований в евро: с 23,7% до 23,4%. Доля внешней задолженности в гривне выросла до 3,7% от объема долга (с 3,2% на конец 2020 года). Обязательства в российских рублях на конец I квартала 2021 года остались на уровне IV квартала 2020 года и составляли 0,7% от объема внешних обязательств.

Напомним, валовой внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).

По данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов - основная сумма долга, 3,015 млрд долларов - проценты.

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