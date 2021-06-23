Валовий зовнішній борг України скоротився майже на 3 млрд доларів
Валовий зовнішній борг України протягом першого кварталу 2021 року скоротився на 2,7 млрд доларів - з 125,8 млрд доларів до 123,1 млрд доларів. Відносно ВВП борг скоротився з 81,2% до 78,1%.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, зовнішній борг державного сектору за І квартал 2021 року зменшився на 1,1 млрд доларів і становив 53,6 млрд доларів (34,0% від ВВП). Борг приватного сектору скоротився з початку року на 1,5 млрд доларів до 69,5 млрд доларів (44,1% від ВВП). Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління скоротилися на 0.6 млрд доларів (до 47,2 млрд доларів, або 29,9% від ВВП).
Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець І кварталу 2021 року залишається долар США: його частка становить 62,0% від загального обсягу зовнішнього боргу і збільшилася за квартал на 0,4 в.п. Водночас скоротилася питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ: з 10,2% до 9,7% та зменшилася частка запозичень у євро: з 23,7% до 23,4%. Частка зовнішньої заборгованості в гривнях зросла до 3,7% від обсягу боргу (з 3,2% на кінець 2020 року). Зобов’язання в російських рублях на кінець І кварталу 2021 року залишилися на рівні ІV кварталу 2020 року і становили 0,7% від обсягу зовнішніх зобов’язань.
Нагадаємо, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року виріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів. Розмір боргу перевищив рівень, який був досягнутий на кінець III кварталу 2015 року (124,03 млрд доларів).
За даними НБУ, у другому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,832 млрд доларів, з яких 10,818 млрд доларів - основна сума боргу, 3,015 млрд доларів - відсотки.