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Валенсия - Арсенал: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    09.05.2019 - 17:57
Валенсия - Арсенал: прогноз букмекеров
Фото: "Валенсия" - "Арсенал" (twitter.com/Arsenal)

Специалисты считают фаворитом испанский клуб

В ответном поединке полуфинала Лиги Европы сойдутся Валенсия и Арсенал. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

9 мая 22:00
Валенсия, стадион "Месталья"

 

По мнению букмекеров, "Валенсия" - фаворит второй встречи. На успех хозяев поля принимают ставки с коэффициентом 1,89, тогда как на победу "Арсенала" можно поставить 3,75. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,80.

Напомним, в первой игре англичане добились волевой победы.

"Арсенал" победил "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов
Новости Украины АрсеналВаленсияЛига Европыпрогнозполуфиналставки
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