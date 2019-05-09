Валенсия - Арсенал: анонс матча

"Валенсия" примет на своем поле "Арсенал" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают хозяев поля фаворитом поединка. В первой игре англичане добились волевой победы.

9 мая 22:00

Валенсия, стадион "Месталья"

Волевая победа в Лондоне сделала "Арсенал" фаворитом матча и приблизила команду к выходу в финал еврокубка, однако "Валенсия" не теряет надежд отыграться. Чтобы заработать путевку в бакинский финал, хозяевам поля необходимо забивать на "Месталье" минимум дважды и это "летучим мышам" по силам.

В предпоследнем туре английской Премьер-лиги "канониры" сыграли вничью с аутсайдером чемпионата "Брайтоном" (1:1). Потеря очков практически перечеркнула надежды "Арсенала" на возвращение в Лигу чемпионов через чемпионат, а возможная победа в Лиге Европы эту путевку гарантирует.

Что касается "Валенсии", то она имеет отличную серию из побед в стенах родной арены. "Летучие мыши" не проигрывают дома в Лиге Европы в 11 матчах подряд. В восьми последних они победили, забив 22 мяча и пропустив три.

Победитель сегодняшней пары 29 мая сыграет в финале с "Челси" или "Айнтрахтом".