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Вакцины против COVID-19 хватит для всех, - глава ВОЗ

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 января, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что в мире будет произведено достаточное количество вакцины против коронавируса. ВОЗ уже зарегистрировала 2 млрд доз COVID-вакцин от пяти производителей.

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Об этом Аданом Габреисус заявил во время брифинга.

"Вакцины будет достаточно для всех. Однако, в настоящее время надо работать вместе как одна мировая семья для того, чтобы ставить в приоритет во всех странах тех, кто находится в зоне риска заболеть тяжелой болезнью и умереть", - сказал Габреисус.

Глава ВОЗ также подчеркнул на необходимости равного распределения вакцин в мире.

"Более 39 миллионов прививок вакциной уже были сделаны минимум в 49 странах с высоким уровнем дохода. И только в одной стране с низкими доходами были сделаны 25 прививок. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25", - добавил он.

Напомним, из-за неравного доступа к вакцинам против COVID-19 в мире дальнейшее распространение коронавируса может привести к появлению более опасных версий патогена. Это ослабит медицину и нанесет ущерб экономике.

Также ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставки вакцины.

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