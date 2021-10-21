Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна

С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок между регионами. Отправиться в другую область можно только при наличии негативного ПЦР-теста или теста на антиген, а также сертификата о вакцинации – одной дозой для "желтой" зоны, двумя для "красной".

За выполнением этих условий должны следить проводники в поездах и водители в автобусах. Они же могут отказывать в проезде. Контролируют процесс рейдовые группы сотрудников Национальной полиции и Госпотребслужбы.

Проверки проходят как на вокзалах, так и на постах между областями. Нарушение грозит админпротоколом, пока только для перевозчиков. А вот наказание уже выбирает суд: штраф от 17 до 34 тысяч гривен для физлиц и до 54 тысяч гривен для юридических.

Корреспонденты РБК-Украина отправились на киевские вокзалы, чтобы проверить соблюдаются ли новые ограничения и как на них реагируют пассажиры.

Дорогая дорога

Утром четверга, 21 октября, на киевском Центральном вокзале спокойно и малолюдно. "Транспортный локдаун" хоть и звучит страшно, но на деле особо себя ничем не выдает. Красные плакаты с предупреждением, редкие объявления дежурной по громкоговорителю, на входе снова измеряют температуру – все те же 33.5°C, полицейские все так же игнорируют спущенные на нос маски.

Угол возле эскалатора огорожен ширмами с брендом одной из известных лабораторий. Тут проводят экспресс-тесты на антиген для пассажиров. Цена вопроса 350 гривен, ждать результата от 15 минут до получаса. Перед мобильной лабораторией небольшая, но постоянная очередь. Завожу диалог с одним из ожидающих.

– Скажите, пожалуйста, а что это за очередь?

– Так на тесты же.

– Какие тесты?

– Ну на ковид. Без них на поезд не посадят теперь.

– Ого. А сколько тест стоит?

– 350.

– Так билет дешевле!

– Ну, все как в нашем государстве. В сухую дрючат, извините.

Между пассажирами ходит девушка с бейджем и вежливо разъясняет процедуру. Из под маски выглядывают веселые, но уставшие глаза. Объясняет, что с утра ее коллеги протестировали уже больше двух сотен человек. И далеко не все из них пришли сюда в хорошем настроении.

– Многие люди просто не знали, что теперь изменились правила перевозки, не следили за новостями. Приходят к нам, скандалят. Мы вроде бы и не при чем, но у них претензии ко всем: "Укрзализныце", руководству государства. Так что мы тут за всех отдуваемся, – вздыхает представитель лаборатории.

Утренний "Интерсити" на Перемышль отправился без эксцессов и вовремя. У пассажиров проверяли тесты и сертификаты, некоторых на борт не взяли. Но обошлось без скандалов. А вот у прибывших из Шостки проводников уже накопились "интересные" впечатления.

– Люди скандалили сильно, чуть из вагона нас не повытягивали. Причем не те, кто ехал, у нас все были с тестами. А вот провожающие, которые в ближайшие дни собираются ехать, очень ругались, – рассказывает одна из них.

На соседний перрон прибывает поезд из Рахова, он выехал еще вечером 20 октября, потому там документы не контролировали. Пока проводница чеканит по памяти должностную инструкцию собравшимся журналистам мы пытаемся разговорить компанию женщин разного возраста. Смеются, что специально выехали еще вчера, чтобы не платить за тест – считай, ещё 50% стоимости билета.

– Так можно же сэкономить и вакцинироваться, – подначиваю собеседниц.

Улыбки мгновенно тускнеют, взгляды загораются недобрым огоньком.

– А вы вакцинировались? Сэкономили, да? – язвительно спрашивает одна из них.

– Мы против вакцины! – бросает ее подруга через плечо, ускоряя шаг.

Услышать причины этого "против" в итоге так и не удалось, как и истинные мотивы собравшихся возле пункта вакцинации, который открыли прямо в помещении вокзала. Найти его откровенно не просто, но на входе все равно очередь из желающих получить первую прививку. Разгадка, вероятно, в том, что почти сразу после укола можно спокойно садиться в любой поезд, кроме тех, которые идут в регионы "красной" зоны – туда нужны две дозы.

Перед небольшим столиком кучка людей сосредоточено заполняет согласия на вакцинацию. Настроение у собравшихся нервозное.

– Почему вы сейчас решили вакцинироваться?

– Потому что. Не мешайте, – огрызается женщина средних лет.

В соседнем кабинете на контрасте тепло и уютно. Тут хозяйничают улыбчивый врач и две медсестры. За четыре часа они вакцинировали уже три десятка человек. Говорят, что конфликтов с пациентами не было, но люди приходят грустные, подбадривают их как могут.

– Девочки стриптиз танцуют, – смеется врач. – Шучу. Успокаиваем их, объясняем зачем это нужно. Мы выдаем бумажную справку и отпускаем через полчаса, с ней в поезд пускают, дальше информация подтянется в "Дию", – объясняет врач.

Страх и ненависть на "Яме"

Двигаемся по направлению к ближайшей автостанции, в народе известной как "Яма". Навстречу идет женщина с чемоданом и возмущенно кричит в телефон:

– Дебилы у нас сидят в Верховной раде! Я домой хочу, а не вакцинироваться! Маршрутки полупустые едут...

– На Ривне! Ривне-Ривне-Ривне! – перебивает ее зычный клич вокзального зазывалы.

Идем на голос. Его обладатель предлагает проводить на "маршруточку", которая уезжает "через пять минут". Сможем ли мы поехать без тестов? Конечно, без вопросов, уже отправляемся, обещает мужчина.

От его услуг отказываемся и идем напрямую к водителям. Ни один не согласился взять пассажира без теста или сертификата. Даже с намеком на "доплату" за потенциальные неудобства. По станции разошелся слух, что на выезде дежурит полиция и сразу выписывает огромные штрафы, хотя карантинного поста в округе мы так и не нашли.

Возле автобуса на Винницу женщина с растрепанной прической призывает окружающих отстаивать свои права и не "гробить здоровье" прививками. Эту позицию "активистка" подкрепляет несуществующими статьями Конституции и Уголовного кодекса.

Сама она, правда, собирается ехать на поезде и ближе к вечеру, заявляя, что разберется и без справок. Другие пассажиры не настолько самоуверенны и идут сдавать тесты в местную лабораторию. Экспресс на антиген за 550 гривен, а некоторым пробивают и как ПЦР – за 750.

Неподалеку съемочная группа одного из крупных телеканалов расспрашивает пассажиров, как они относятся к новым ограничениям. Один из них настолько увлекся, что вокруг собрался маленький митинг. Слушатель под легким градусом внезапно вплотную подходит сзади к оператору и объявляет журналистам "П***а вам, пацаны!". Вступаемся за коллег, через пару минут перебранки и небольшой толкотни наш новый знакомый "Юрец" так же внезапно остывает и уже намерен угощать нас кофе.

Решение конфликтных ситуаций, как и контроль за новыми ограничениями, на "Яме" забота самих пассажиров и водителей. За все время мы так и не встретили тут ни одного правоохранителя. Зато на другом автовокзале – "Центральном", возле метро "Демеевская", их сегодня с избытком. Они заходят в редкие автобусы еще на перроне и проверяют COVID-документы у всех, кто в салоне. Редкие потому, что еще накануне перевозчики отменили 40% рейсов с этой станции, узнав о будущем рейде.

Полицейские, ожидаемо, не выявили тут ни одного нарушения. Получился образцово-показательный, с точки зрения карантинных мероприятий, автовокзал. Но полупустой. Сегодня он по большей части обслуживает международные рейсы. Без теста или сертификата вакцинации границу пересечь все равно не удастся, так что пассажиры здесь "правильные".

Остальные тоже едут, но отправляются с нелегальной станции буквально через дорогу. Рейды на такие объекты пока не предусмотрены. Но в пути автобус для проверки вполне вероятно остановит патрульная полиция. Ответственность за перевозку без необходимых документов пока что несет водитель или его наниматель. Однако, по информации РБК-Украина, вскоре могут появиться персональные штрафы и для пассажиров.