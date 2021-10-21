Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну

З 21 жовтня в Україні діють нові правила перевезень між регіонами. Відправитися в іншу область можна тільки при наявності негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, а також сертифіката про вакцинацію – однією дозою для "жовтої" зони, двома для "червоної".

За виконанням цих умов повинні стежити провідники в поїздах і водії в автобусах. Вони ж можуть відмовляти в проїзді. Контролюють процес рейдові групи співробітників Національної поліції і Держспоживслужби.

Перевірки проходять як на вокзалах, так і на постах між областями. Порушення загрожує адмінпротоколом, поки тільки для перевізників. А ось покарання вже обирає суд: штраф від 17 до 34 тисяч гривень для фізосіб і до 54 тисяч гривень для юридичних.

Кореспонденти РБК-Україна вирушили на київські вокзали, щоб перевірити чи дотримуються нові обмеження і як на них реагують пасажири.

Дорога дорога

Вранці четверга, 21 жовтня, на київському Центральному вокзалі спокійно і малолюдно. "Транспортний локдаун" хоч і звучить страшно, але на ділі особливо себе нічим не видає. Червоні плакати з попередженням, нечасті оголошення чергової по гучномовцю, на вході знову вимірюють температуру – все ті ж 33.5°C, поліцейські все так же ігнорують спущені на ніс маски.

Кут біля ескалатора обгороджений ширмами з брендом однієї з відомих лабораторій. Тут проводять експрес-тести на антиген для пасажирів. Ціна питання 350 гривень, чекати результату від 15 хвилин до півгодини. Перед мобільною лабораторією невелика, але постійна черга. Заводжу діалог з одним з тих, що очікують.

– Скажіть, будь ласка, А що це за черга?

– Так на тести ж.

– Які тести?

– Ну на ковід. Без них на поїзд не посадять тепер.

– Ого. А скільки тест коштує?

– 350.

– Так квиток дешевше!

– Ну, все як у нашій державі. У суху дрючать, вибачте.

Між пасажирами ходить дівчина з бейджем і ввічливо роз'яснює процедуру. З під маски визирають веселі, але втомлені очі. Пояснює, що з ранку її колеги протестували вже більше двох сотень людей. І далеко не всі з них прийшли сюди в гарному настрої.

– Багато людей просто не знали, що тепер змінилися правила перевезення, не стежили за новинами. Приходять до нас, скандалять. Ми начебто і ні до чого, але у них претензії до всіх: "Укрзалізниці", керівництва держави. Так що ми тут за всіх віддуваємося, – зітхає представниця лабораторії.

Ранковий "Інтерсіті" на Перемишль відправився без ексцесів і вчасно. У пасажирів перевіряли тести і сертифікати, деяких на борт не взяли. Але обійшлося без скандалів. А ось у прибулих з Шостки провідників вже накопичилися "цікаві" враження.

– Люди скандалили сильно, трохи з вагона нас не повитягували. Причому не ті, хто їхав, у нас всі були з тестами. А ось проводжаючі, які найближчими днями збираються їхати, дуже лаялися, – розповідає одна з них.

На сусідній перон прибуває поїзд з Рахова, він виїхав ще ввечері 20 жовтня, тому там документи не контролювали. Поки провідниця карбує по пам'яті посадову інструкцію присутнім журналістам ми намагаємося розговорити компанію жінок різного віку. Сміються, що спеціально виїхали ще вчора, щоб не платити за тест – вважай, ще 50% вартості квитка.

– Так можна ж зекономити і вакцинуватися, – підбиваю співрозмовниць.

Посмішки миттєво тьмяніють, погляди палахкотять недобрим вогником.

– А ви вакцинувалися? Зекономити, так? – уїдливо запитує одна з них.

– Ми проти вакцини! – кидає її подруга через плече, прискорюючи крок.

Почути причини цього "проти" в результаті так і не вдалося, як і справжні мотиви присутніх біля пункту вакцинації, який відкрили прямо в приміщенні вокзалу. Знайти його відверто не просто, але на вході все одно черга з бажаючих отримати перше щеплення. Розгадка, ймовірно, в тому, що майже відразу після уколу можна спокійно сідати в будь-який поїзд, крім тих, які йдуть в регіони "червоної" зони – туди потрібні дві дози.

Перед невеликим столиком купка людей зосереджено заповнює згоди на вакцинацію. Настрій у присутніх нервовий.

– Чому ви зараз вирішили вакцинуватися?

– Тому що. Не заважайте, – огризається жінка середніх років.

У сусідньому кабінеті на контрасті тепло і затишно. Тут господарюють усміхнений лікар і дві медсестри. За чотири години вони вакцинували вже три десятки людей. Кажуть, що конфліктів з пацієнтами не було, але люди приходять сумні, підбадьорюють їх як можуть.

– Дівчатка стриптиз танцюють, – сміється лікар. – Жартую. Заспокоюємо їх, пояснюємо навіщо це потрібно. Ми видаємо паперову довідку і відпускаємо через півгодини, з нею в поїзд пускають, далі інформація підтягнеться в "Дію", – пояснює лікар.

Страх і ненависть на "ямі"

Рухаємося у напрямку до найближчої автостанції, в народі відомій як"Яма". Назустріч йде жінка з валізою і обурено кричить в телефон:

– Дебіли у нас сидять у Верховній раді! Я додому хочу, а не вакцинуватися! Маршрутки напівпорожні їдуть...

– На Рівне! Рівне-Рівне-Рівне! – перебиває її гучний заклик вокзального зазивали.

Йдемо на голос. Його володар пропонує проводити на "маршруточку", яка їде "за п'ять хвилин". Чи зможемо ми поїхати без тестів? Звичайно, без питань, вже вирушаємо, обіцяє чоловік.

Від його послуг відмовляємося і йдемо безпосередньо до водіїв. Жоден не погодився взяти пасажира без тесту або сертифіката. Навіть з натяком на "доплату" за потенційні незручності. По станції розійшлася чутка, що на виїзді чергує поліція і відразу виписує величезні штрафи, хоча карантинного поста в окрузі ми так і не знайшли.

Біля автобуса на Вінницю жінка з розпатланою зачіскою закликає оточуючих відстоювати свої права і не "гробити здоров'я" щепленнями. Цю позицію "активістка" підкріплює неіснуючими статтями Конституції та Кримінального кодексу.

Сама вона, правда, збирається їхати на поїзді і ближче до вечора, заявляючи, що розбереться і без довідок. Інші пасажири не настільки самовпевнені і йдуть здавати тести в місцеву лабораторію. Експрес на антиген за 550 гривень, а деяким пробивають і як ПЛР – за 750.

Неподалік знімальна група одного з великих телеканалів розпитує пасажирів, як вони ставляться до нових обмежень. Один з них настільки захопився, що навколо зібрався маленький мітинг. Слухач під легким градусом раптово впритул підходить ззаду до оператора і оголошує журналістам "П***а вам, пацани!". Вступаємося за колег, через пару хвилин перебранки і невеликої штовханини наш новий знайомий "Юрєц" так само раптово остигає і вже має намір пригощати нас кавою.

Вирішення конфліктних ситуацій, як і контроль за новими обмеженнями, на "Ямі" турбота самих пасажирів і водіїв. За весь час ми так і не зустріли тут жодного правоохоронця. Зате на іншому автовокзалі - "Центральному", біля метро "Деміївська", їх сьогодні з надлишком. Вони заходять в нечасті автобуси ще на пероні і перевіряють COVID-документи у всіх, хто в салоні. Нечасті тому, що ще напередодні перевізники скасували 40% рейсів з цієї станції, дізнавшись про майбутній рейд.

Поліцейські, очікувано, не виявили тут жодного порушення. Вийшов зразково-показовий, з точки зору карантинних заходів, автовокзал. Але напівпорожній. Сьогодні він здебільшого обслуговує міжнародні рейси. Без тесту або сертифіката вакцинації кордон перетнути все одно не вдасться, так що пасажири тут "правильні".

Решта теж їдуть, але відправляються з нелегальної станції буквально через дорогу. Рейди на такі об'єкти поки не передбачені. Але в дорозі автобус для перевірки цілком ймовірно зупинить патрульна поліція. Відповідальність за перевезення без необхідних документів поки що несе водій або його наймач. Однак, за інформацією РБК-Україна, незабаром можуть з'явитися персональні штрафи і для пасажирів.