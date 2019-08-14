В Минздраве сообщили без каких прививок не пустят детей в школу

В Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) рассказали о необходимых прививках, которые дети должны иметь, чтобы посещать учебные заведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Сообщается, что Минздрав и Минобразования призывают родителей к 1 сентября сделать детям все необходимые по Национальному календарю прививки.

"В соответствии с календарем прививок дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори , краснухи и паротита ", - говорится в сообщении.

Также статья 15 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней” предусматривает, что детям, которые не получили прививки по Национальному календарю, посещать учреждения образования не разрешается.

Именно эта норма призвана защитить здоровье и жизнь детей, ведь в Украине наблюдается осложненная эпидемическая ситуация и уже два года продолжается вспышка кори.

Напомним, руководство учебных заведений имеет право требовать от родителей информацию, сделаны ли ребенку прививки согласно Национальному календарю прививок. Медицинский работник в учебном заведении может порекомендовать, где сделать прививки.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. Ульяна Супрун подчеркнула, что уровень вакцинации против дифтерии достаточно низкий. Минздрав планирует достичь уровня вакцинации в 95%.