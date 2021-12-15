Вакцинация в Украине: за сутки сделали прививки почти 143 тысячи человек
Фото: в Украине за сутки сделали прививки почти 143 тысячи человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса почти 143 тысячи человек. Первую дозу получили 47 137 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
142 921 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированные - 95 784 человека.
За все время пандемии сделали прививку 14 221 538 человек, из них получили первую дозу - 14 221 536 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 12 640 221 человека.
Всего проведены 26 861 757 прививок.