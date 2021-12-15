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Вакцинация в Украине: за сутки сделали прививки почти 143 тысячи человек

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Киев, Среда 15 декабря 2021 08:55
Вакцинация в Украине: за сутки сделали прививки почти 143 тысячи человек Фото: в Украине за сутки сделали прививки почти 143 тысячи человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса почти 143 тысячи человек. Первую дозу получили 47 137 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Вакцинация в Украине: за сутки сделали прививки почти 143 тысячи человек

142 921 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированные - 95 784 человека.

За все время пандемии сделали прививку 14 221 538 человек, из них получили первую дозу - 14 221 536 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 12 640 221 человека.

Всего проведены 26 861 757 прививок.

Напомним, в Минздраве рассказали, кто и когда сможет получить третью дозу COVID-вакцины.

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