Вакцинація в Україні: за добу зробили щеплення майже 143 тисячі людей
Фото: в Україні за добу зробили щеплення майже 143 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу майже 143 тисячі людей. Першу дозу отримали 47 137 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
142 921 людину вакциновано проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримали 47 137 людей, повністю імунізовані - 95 784 людини.
За весь час пандемії зробили щеплення 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу - 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 640 221 людей.
Загалом проведено 26 861 757 щеплень.