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Вакцинація в Україні: за добу зробили щеплення майже 143 тисячі людей

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Київ, Середа 15 грудня 2021 08:55
Вакцинація в Україні: за добу зробили щеплення майже 143 тисячі людей Фото: в Україні за добу зробили щеплення майже 143 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу вакцинувались від коронавірусу майже 143 тисячі людей. Першу дозу отримали 47 137 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Вакцинація в Україні: за добу зробили щеплення майже 143 тисячі людей

142 921 людину вакциновано проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримали 47 137 людей, повністю імунізовані - 95 784 людини.

За весь час пандемії зробили щеплення 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу - 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 640 221 людей.

Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, хто та коли зможе отримати третю дозу COVID-вакцини.

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