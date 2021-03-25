Вакцинация добровольная: в Минздраве обещают не увольнять медиков за отказ от прививок

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заверил, что увольнять медицинских работников за отказ вакцинироваться от коронавируса никто не будет. Он подчеркнул, что в Украине прививки являются добровольными.

В частности, глава ведомства назвал абсурдом инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", - подчеркнул Степанов.

По его убеждению, количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.