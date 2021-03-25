Вакцинация добровольная: в Минздраве обещают не увольнять медиков за отказ от прививок
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заверил, что увольнять медицинских работников за отказ вакцинироваться от коронавируса никто не будет. Он подчеркнул, что в Украине прививки являются добровольными.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, глава ведомства назвал абсурдом инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться.
"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", - подчеркнул Степанов.
По его убеждению, количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.
Отметим, ранее депутат Верховной рады из фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин призвал увольнять медиков, которые отказываются от вакцинации от COVID-19.
Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава заявил, что в Украине темпы вакцинации существенно хуже плана и отстают от графика. К текущему моменту сделано почти на 100 тысяч прививок меньше запланированного.
Напомним, реагируя на дискредитационную кампанию в Украине против индийской вакцины от COVID-19 и в целом против Индии как производителя медицинских препаратов, индийский производитель вакцины решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (CoviShield) в Украине.