Вакцинация в Украине: за сутки привили еще почти тысячу человек

Вакцинация в Украине продолжается и на выходных, за минувшие сутки прививки получили почти 1 000 человек. Общее число вакцинированных приближается к 18 000.

Сообщается, что 910 человек получили вакцину от COVID-19 за минувшие сутки. С начала кампании первой дозой вакцинировано 17 947 украинцев.

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 конкретной партией вакцины компании AstraZeneca после того, как после прививки умер человек. В частности, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У еще одной пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.

В то же время США увеличивают темпы вакцинации, сейчас там вакцинируют от 2 миллионов человек в день.