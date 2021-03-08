Вакцинация в Украине: за сутки привили еще почти тысячу человек
Вакцинация в Украине продолжается и на выходных, за минувшие сутки прививки получили почти 1 000 человек. Общее число вакцинированных приближается к 18 000.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Сообщается, что 910 человек получили вакцину от COVID-19 за минувшие сутки. С начала кампании первой дозой вакцинировано 17 947 украинцев.
Число прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 20 прививок;
- Днепропетровская область - 40 прививок;
- Донецкая область - 240 прививок;
- Закарпатская область - 10 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Киевская область - 60 прививок;
- Луганская область - 180 прививок;
- Львовская область - 90 прививок;
- Одесская область - 40 прививок;
- Полтавская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 40 прививок;
- Харьковская область - 50 прививок;
- Хмельницкая область - 30 прививок;
- Черновицкая область - 20 прививок;
- Черкасская область - 40 прививок.
Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 конкретной партией вакцины компании AstraZeneca после того, как после прививки умер человек. В частности, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У еще одной пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.
В то же время США увеличивают темпы вакцинации, сейчас там вакцинируют от 2 миллионов человек в день.