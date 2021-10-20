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Вакцинальный бум, очереди за прививками и рост цен на такси: какая ситуация в "красной" зоне

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Одесса, Среда 20 октября 2021 12:39
Вакцинальный бум, очереди за прививками и рост цен на такси: какая ситуация в "красной" зоне Фото: какая ситуация в "красной" зоне карантина в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В "красной" зоне карантина Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская области. Вот уже третий день в некоторых городах большие очереди к пунктам вакцинации.

Какая ситуация в "красной" зоне, говорится в материале РБК-Украина.

Запорожье

С самого утра немало желающих пришли и в ТЦ "Виннер Форд" на Космосе и в ТЦ "Амстор" в Хортицком районе.

Такая же ситуация в ТРЦ City Mall. Там очередь растянулась на несколько десятков метров. Никакой социальной дистанции и также встречаются те, кто ждет "своего часа" без средств индивидуальной защиты, сообщает newsclub.zp.

Вакцинальный бум, очереди за прививками и рост цен на такси: какая ситуация в &quot;красной&quot; зоне

В то же время, в Запорожской области за сутки сделали 9156 прививок от COVID-19.

Днепр

В городе маршрутки везут только сидячих пассажиров, в связи с этим образовался спрос на такси. Цена поездки в утреннее и вечернее время выросла на 25-125% в зависимости от сервиса. К примеру, в популярных мобильных приложениях Bolt и Uklon стоимость подскочила с 80 грн до 175-184 грн на одно и то же направление.

Вакцинальный бум, очереди за прививками и рост цен на такси: какая ситуация в &quot;красной&quot; зоне

В Днепре проводятся рейды, в которых участвуют сотрудники правоохранительных органов. Причем штрафуют они не только водителей, которые нарушают правила карантина, но и пассажиров. Последних - за отсутствие маски в транспорте, сообщает nashemisto.

Одесса

Одесситы снова массово бросились в поликлиники: заключать декларации с семейными врачами, чтобы в дальнейшем записаться на вакцинацию. Ежедневно здесь выстраиваются огромные очереди, сообщает volnatv.

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