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Вакцинальний бум, черги за щепленнями і ріст цін на таксі: яка ситуація в "червоній" зоні

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Одеса, Середа 20 жовтня 2021 12:39
Вакцинальний бум, черги за щепленнями і ріст цін на таксі: яка ситуація в "червоній" зоні Фото: яка ситуація в "червоній" зоні карантину в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У "червоній" зоні карантину Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська області. Ось уже третій день в деяких містах великі черги до пунктів вакцинації.

Яка ситуація в "червоній" зоні, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Запоріжжя

З самого ранку чимало охочих прийшли і в ТЦ " Віннер Форд "на Космосі і в ТЦ "Амстор" в Хортицькому районі.

Така ж ситуація в ТРЦ City Mall. Там черга розтягнулася на кілька десятків метрів. Ніякої соціальної дистанції і також зустрічаються ті, хто чекає "своєї години" без засобів індивідуального захисту, повідомляє newsclub.zp.

Вакцинальний бум, черги за щепленнями і ріст цін на таксі: яка ситуація в &quot;червоній&quot; зоні

Водночас, у Запорізькій області за добу зробили 9156 щеплень від COVID-19.

Дніпро

У місті маршрутки везуть тільки сидячих пасажирів, у зв'язку з цим утворився попит на таксі. Ціна поїздки в ранковий і вечірній час зросла на 25-125% в залежності від сервісу. Наприклад, в популярних мобільних додатках Bolt і Uklon вартість підскочила з 80 грн до 175-184 грн на один і той же напрямок.

Вакцинальний бум, черги за щепленнями і ріст цін на таксі: яка ситуація в &quot;червоній&quot; зоні

У Дніпрі проводяться рейди, в яких беруть участь співробітники правоохоронних органів. Причому штрафують вони не тільки водіїв, які порушують правила карантину, а й пасажирів. Останніх - за відсутність маски в транспорті, повідомляє nashemisto.

Одеса

Одесити знову масово кинулися в поліклініки: укладати декларації з сімейними лікарями, щоб надалі записатися на вакцинацію. Щодня тут шикуються величезні черги, повідомляє volnatv.

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