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Вакцина от COVID поможет вернуться к нормальности в сочетании с ограничениями, - ВОЗ

Женева, Пятница 04 декабря 2020 19:40
Вакцина от COVID поможет вернуться к нормальности в сочетании с ограничениями, - ВОЗ
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Вакцина от коронавируса будет эффективной для преодоления пандемии только в сочетании с действующими ограничениями. Поэтому их не стоит снимать во время процесса вакцинации.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебреисус во время брифинга.

Он отметил, что именно вместе вакцинация и карантин могут снизить уровень передачи заболевания.

"Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать - вакцинация не означает искоренения COVID-19, - отметил он. - Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи", - сказал Гебреисус.

Ранее сообщалось, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца. Вакцину вводят дважды.

Напомним, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавирус компаний Pfizer и BioNTech.

РБК-Украина писало, что в ООН считают, что различные образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие месяцы.

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