Вакцина AstraZeneca менш ефективна проти нової мутації коронавірусу, - FT

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавірусу. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.

Про це пише видання Financial Times.

Препарат не захищає від легкої та помірної форм захворювання.

Видання посилається на результати дослідження Витватерсрандського і Оксфордського університетів, яке буде опубліковано 8 лютого.

Експерти спираються як на клінічні випробування, так і на аналіз зразків крові, взятих у щеплених. Ефективність проти важкої форми захворювання поки не встановлена, наголошується в дослідженні.

У самій компанії заявили, що не могли повністю вивчити ефективність своєї розробки проти важкої форми хвороби, оскільки учасниками клінічних випробувань частіше виступали молоді люди без проблем зі здоров'ям.

Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з ПАР виявили в Іспанії.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду до країни блоку через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Зазначимо, що у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.