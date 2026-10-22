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ВАКС снял электронный браслет с экс-министра энергетики Галущенко

13:44 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра энергетики Галущенко Фото: экс-министр энергетики Герман Галущенко (Getty Images)
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Высший антикоррупционный суд снял с экс-министра энергетики электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Высшего антикоррупционного суда.

В ВАКСе не называют его имени и фамилии, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Германе Галущенко.

В четверг, 22 октября, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он продлил на два месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра.

Эксминистр и дальше обязан:

  • являться по каждому требованию к детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), прокурорам САП, следователю судьи или суду - в зависимости от этапа производства;
  • не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детективов НАБУ и прокуроров САП;
  • сообщать детективам НАБУ и прокурорам САП, если изменится место его жительства;
  • воздерживаться от общения с определенными лицами;
  • сдать в Государственную миграционную службу Украины все свои загранпаспорта и другие документы, которые дают право уехать из страны, если он еще этого не сделал.

В то же время следователь судья не продлил обязанность носить электронное средство контроля.

Что известно о залоге Галущенко

Как сообщало РБК-Украина, в июне за Галущенко внесли всю сумму залога в 150 миллионов гривен.

Часть этих денег, по данным проекта "Схемы", внесли две частные фирмы.

Впоследствии руководитель САП Александр Клименко рассказал, что прокуроры требуют арестовать эти 150 миллионов гривен из-за возможного преступного происхождения средств.

По его словам, если суд удовлетворит ходатайство, Галущенко могут снова отправить в СИЗО.

Также мы писали, что САП начнет более тщательно проверять происхождение денег, которые вносят в качестве залога за фигурантов коррупционных дел.

Для этого прокуроры будут сразу обращаться в Службу финансового мониторинга, даже без регистрации отдельных производств.

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