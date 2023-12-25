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ВАКС заочно засудив ексголову "Реал Банку" до 11 років ув'язнення

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 11:39
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ВАКС заочно засудив ексголову "Реал Банку" до 11 років ув'язнення Фото: ВАКС заочно засудив ексголову "Реал Банку" до 11 років ув'язнення (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову правління "Реал Банку" винуватим у заволодінні та легалізації коштів. Вирок - 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За вироком суду колишнього голову правління визнано винуватим у вчиненні злочинів, та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 гривень.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов Національного банку України та ухвалила стягнути з обвинуваченого понад 503 млн гривень в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого кошти у сумі понад 5,573 млн гривень в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Деталі справи

У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа, перебуваючи у складі злочинної організації колишнього президента-втікача Віктора Януковича, прийняла участь у заволодінні 4,7 млрд гривень ПАТ "Реал Банк", 800 млн гривень Національного банку України отриманого як стабілізаційний кредит, а також 865 млн гривень коштів АТ "Брокбізнесбанк", які були розміщені на рахунку "Реал Банку" та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб, та їх подальшої легалізації.

Сам банк належав олігарху-втікачу Сергію Курченку. Наразі він перебуває в розшуку.

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