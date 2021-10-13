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ВАКС заочно арестовал сына Януковича по делу "Межигорья"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованном с прокурором САП и избрал Александру Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

В САП напомнили, что сын президента-беглеца вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорья" на территории Вышгородского района. Убыток, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен.

Напомним, ранее по этому делу ВАКС заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича.

Отметим, ходатайство от НАБУ и САП об аресте Януковича и его сына по делу о присвоении "Межигорья" было подано в ВАКС в конце июля текущего года.

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МежигорьеЯнуковичСАП