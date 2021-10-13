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ВАКС заочно заарештував сина Януковича у справі "Межигір'я"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід синові експрезидента України Віктора Януковича Олександру у справі про резиденцію "Межигір'я". Його заочно заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП).

ВАКС 13 жовтня задовольнив клопотання детективів НАБУ, погодженому з прокурором САП і обрав Олександру Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У САП нагадали, що син президента-втікача разом з батьком підозрюється в незаконному використанні комплексом споруд державної резиденції "Межигір'я" на території Вишгородського району. Збиток, який вони завдали державі, оцінюється в суму понад 500 млн гривень.

Нагадаємо, раніше у цій справі ВАКС заочно заарештував експрезидента України Віктора Януковича.

Зазначимо, клопотання від НАБУ і САП про арешт Януковича і його сина у справі про присвоєння "Межигір'я" було подано в ВАКС в кінці липня поточного року.

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МежигорьеЯнуковичСАП